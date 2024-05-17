Атаки и обстрелы Харьковщины

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: glavcom.ua

На Харьковском направлении и в самой области ситуация с боевыми столкновениями и обстрелами остается напряженной, но контролируемой. Россияне обстреливали регион с помощью артиллерии, РСЗО, минометов и ракет С-300, попадание в промежуточный эвакуационный пункт.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram, в пятницу,17 мая.

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По словам Синегубова, ситуацию контролируют украинские военные. Но оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши войска возле Волчанска. Там накануне был "прилет" в промежуточный пункт эвакуации, пострадали медицинские представители.

После полуночи 17 мая россияне запустили по Харьковщине беспилотники и ракеты. Было зафиксировано попадание БПЛА по открытой территории. Повреждены 3 дома.

Пост Синегубова в Telegram

В селе Синельниково в результате обстрелов из РСЗО погиб 25-летний мужчина.

"На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отбито восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино — Волчанск.

Ситуация в населенном пункте Волчанск контролируемая", — написал Синегубов.

Также он добавил, что на Купянском направлении ВСУ отразили несколько атак противника, а на отдельных участках улучшают свое тактическое положение.

Напомним, ночью, 17 мая, оккупанты запускали по Харькову "шахеды", а впоследствии нанесли ракетные удары .

Двумя днями ранее россияне нанесли ракетный удар с применением комплекса С-300 по общежитию, где проживали эвакуированные и переселенцы.