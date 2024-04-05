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На Харківщині оновлять графіки відключень світла — в ОВА розповіли про ситуацію

5 квітня 2024 11:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині оновлять графіки відключень світла — в ОВА розповіли про ситуацію
Відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові та області певним чином погіршилася ситуація з електропостачанням. Зокрема, через наслідки ворожих обстрілів у місті та деяких прилеглих районах знеструмлено 500 тисяч абонентів. Наразі, місцева влада переглядає графіки відключень світла.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. 

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Ситуація з електропостачанням на Харківщині

"Погіршилася ситуація з енергопостачанням. Робимо всі необхідні роботи, щоб стабілізувати ситуацію", — сказав Синєгубов, говорячи про складну ситуацію з енергопостачанням. 

Він додав, що загалом напружена обстановка залишається для 17 населених пунктів області. У зв'язку з цим місцева влада займається оновленням графіків відключень електрики. 

Що стосується критичної інфраструктури, то за словами Синєгубова, медичні заклади працюють автономно, а підприємства, як і побутові споживачі, отримують електроенергію погодинно.

Наслідки ворожих обстрілів

Також в ОДА розповіли, що минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову та Харківському району. Внаслідок атаки загинув працівник агропідприємства, ще дві людини отримали поранення. 

Крім того, продовжується розбір завалів після попереднього обстрілу "шахедами". 

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті. 

війна
Харків
електроенергія
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні
відключення світла

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