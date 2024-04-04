Дивом живий — з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у Харкові

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові. Фото: ДСНС

Під час ліквідації наслідків удару по багатоповерхівці у Харкові 4 квітня, надзвичайники врятували з-під завалів чоловіка. Операція з порятунку тривала понад три години, а чоловік дивом залишився живий.

Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайної ситуації у четвер, 4 квітня.

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Рятувальники розповіли, що у ніч проти 4 квітня окупаційна армія здійснила масовану атаку дронами по Харкову. Окупанти вбили трьох рятувальників та одного цивільного. Один із "шахедів" влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши його дах та верхній поверх, і спричинивши пожежу.

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові. Фото: ДСНС

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові. Фото: ДСНС

Пошкоджене авто рятувальників внаслідок удару по Харкову. Фото: ДСНС

Пошкоджене авто рятувальників внаслідок удару по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові. Фото: ДСНС 1 / 5

У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі.

"До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам. На щастя, чоловік отримав незначні ушкодження", — розповіли надзвичайники.

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.