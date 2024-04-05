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В Харьковской области обновят графики отключений света — в ОВА рассказали о ситуации

5 апреля 2024 11:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области обновят графики отключений света — в ОВА рассказали о ситуации
Отключение света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове и области определенным образом ухудшилась ситуация с электроснабжением. В частности, из-за последствий вражеских обстрелов в городе и некоторых близлежащих районах обесточено 500 тысяч абонентов. Сейчас местные власти пересматривают графики отключений света.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Ситуация с электроснабжением в Харьковской области

"Ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Делаем все необходимые работы, чтобы стабилизировать ситуацию", — сказал Синегубов, говоря о сложной ситуации с энергоснабжением.

Он добавил, что в целом напряженная обстановка остается для 17 населенных пунктов области. В связи с єтим местные власти занимаются обновлением графиков отключений электричества.

Что касается критической инфраструктуры, то, по словам Синегубова, медицинские учреждения работают автономно, а предприятия, как и бытовые потребители, получают электроэнергию почасово.

Последствия вражеских обстрелов

Также в ОГА рассказали, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову и Харьковскому району. В результате атаки погиб работник агропредприятия, еще два человека получили ранения.

Кроме того, продолжается разбор завалов после предварительного обстрела "шахедами".

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека , трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

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Харьков
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Харьковская область
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Харьковская ОГА
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине
отключения света

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