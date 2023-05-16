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В Харьковской области во время возобновления электроснабжения обезвредили 250 вражеских мин

16 мая 2023 18:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области во время возобновления электроснабжения обезвредили 250 вражеских мин
Поле из противотанковых мин. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во время ремонта линии электропередач между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района саперы обезвредили 250 вражеских противотанковых мин на участке протяженностью 300 метров – это рекордное количество взрывоопасных предметов за весь период разминирования территорий ЛЭП.

Об этом сообщают в Харьковской ОВА .

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Восстановительные работы

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поблагодарил сапёров за эту профессионально выполненную, чрезвычайно опасную работу. И сообщил, что все мины были деактивированы и вывезены.

Сейчас специалисты "Харьковоблэнерго" завершают ремонтные работы на линии электропередач, подающей питание в село Мосьпаново.

"В ближайшее время электроснабжение для жителей этого населенного пункта будет полностью восстановлено. Несмотря на все трудности, работаем дальше", — сказал Олег Синегубов.

По поручению начальника Харьковской областной военной администрации работы по восстановлению электроснабжения в регионе ведутся в усиленном режиме. Неотложной потребностью является разминирование линий электропередач. В апреле пиротехники осмотрели и разминировали 290 км сетей. Это позволило починить 72 км поврежденных магистралей и возобновить электроснабжение до 3 населенных пунктов Балаклейской общины. Свет получили более 2100 потребителей.

Над восстановлением электроснабжения в Харьковской области работают 64 бригады "Харьковоблэнерго". В ведомстве отмечают, что работников хватает и темпы восстановления света увеличатся при благоприятных погодных условиях. Для усиления пиротехнических подразделений в разминировании критической инфраструктуры Харьковщина получила машину MV-4. В скором времени на нужды саперов должны передать еще 2 спецавтомобили MV-10.

Напомним, что в мае этого года электричества планируют возобновить электроснабжение в 23 населенных пунктах Харьковщины.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина остался без стопы, наступив на вражескую мину.

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