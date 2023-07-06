На Харківщині підірвався автомобіль дорожньої служби: що відомо
В Чугуївському районі внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій отримав травми водій грейдера. Поліція встановлює обставини події.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Обставини події
6 липня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Печеніги підірвався автомобіль дорожньої служби.
53-річний водій грейдеру наїхав на невідомий вибуховий пристрій, що залишився після обстрілів російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження.
"З осколковим пораненням його доставили до медичного закладу", — розповідають правоохоронці.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Поліцейські проводять огляд місця події та збирають речові докази.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.
Також ми писали про те, що підліток натрапив на вибухонебезпечний предмет, після чого стався вибух.