В Харьковской области взорвался автомобиль дорожной службы

Подорвавшийся автомобиль дорожной службы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В Чугуевском районе в результате наезда на неизвестное взрывное устройство получил травмы водитель грейдера. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Обстоятельства происшествия

6 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в пгт Печенеги взорвался автомобиль дорожной службы.

53-летний водитель грейдера наехал на неизвестное взрывное устройство, оставшееся после обстрелов российскими оккупантами. В результате взрыва водитель получил телесные повреждения.

"С осколочным ранением его доставили в медицинское учреждение", — рассказывают правоохранители.

Правоохранители осматривают взорвавшийся грейдер. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

По адресу приехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Полицейские проводят осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, он получил минно-взрывные травмы, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также мы писали о том, что подросток наткнулся на взрывоопасный предмет, после чего произошел взрыв.