В Харьковской области подрядчик подозревается в завладении почти 300 тыс. грн на ремонте дороги

Правоохранители осматривают участок дороги, который подрядчик должен был отремонтировать. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении директору ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного в крупных размерах, и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Подозреваемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы следствия

По данным следствия, в феврале 2020 года государственным предприятием проведена процедура публичных закупок по текущему ремонту автомобильной дороги Купянск-Кругляковка. Победителем открытых торгов было признано ООО, с которым в дальнейшем был заключен соответствующий договор.

"Директор ООО-подрядчика, чтобы обогатиться за счет госбюджета, достоверно зная, что работы выполнены частично, внес в официальные документы недостоверные сведения, завысив объем и стоимость выполненных работ", — пишут правоохранители.

На основании актов приемки выполненных работ, предоставленных подозреваемым, на счет ООО перечислено почти 300 тыс. грн. бюджетных средств за работы, которые не были фактически проведены.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили черных лесорубов, которые "нарубили" на миллион гривен. По данным следствия, в октябре 2022 года житель пгт Шевченково Купянского района решил зарабатывать на жизнь незаконным способом. План злоумышленника заключался в осуществлении

Также мы рассказывали о том, что харьковчанин попал за решетку за мородерство в школе, которую повредили оккупанты. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.