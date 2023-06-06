В Харьковской области вследствие повреждения трубопровода с аммиаком произошла утечка 134 тонн химвещества,— Синегубов

Брифинг руководителей ГУ Нацполиции в Харьковской области, Харьковской ОВА и ГУ ГСЧС в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE.

В результате разгерметизации трубопровода после обстрела Купянского района произошла утечка технического аммиака на участке 2,2 километра. Пострадавших в результате происшествия нет.

Об этом на брифинге рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Утечка аммиака

По данным Синегубова, в результате российских обстрелов возле села Масютовка был поврежден аммиакопровод "Тольятти – Одесса". Участок, на котором произошло повреждение, охватывал 12 км, на этой дистанции находилось 700 тонн технического аммиака.

"Сработали предохранительные клапаны обратного давления. Остановили порыв и утечку аммиака на участке 2,3 км. Оптимистично для нас по развитию ситуации. По нашим подсчетам, произошла утечка 134 тонн аммиака", — сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА заявил, что на месте были проведены замеры и превышений допустимых показателей в воздух не обнаружено.

"Измерение аммиака в воздухе показало в ближайших населенных пунктах, в Масютовке 7 мг на кубический метр — до 10 мг это норма. Если брать Купянск, то там нулевые показатели. Жизни и здоровью людей ничего не угрожают. Не исключаем повторных попыток. обстрела этого трубопровода. Можем ожидать от врага все что угодно" , — рассказал глава области.

Напомним, что в Харьковской области кафиры повредили трубопровод с аммиаком . В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Как сообщает областная власть, ситуация сейчас конролирована, а штаб продолжает следить за уровнем загрязнения воздуха . Замеры в городе Купянск показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет.