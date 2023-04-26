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В Харьковской области вернули газ в деоккупированное село

26 апреля 2023 16:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области вернули газ в деоккупированное село
Сотрудники АО "Харьковгаз" в с. Большие проходы в Харьковской области. Фото: Facebook/АО "Харьковгаз"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Больше года у местных жителей не было доступа к энергоносителю, но 26 апреля газовики вернули газоснабжение для почти 100 домов в Больших Проходах. Газовики будут и дальше возобновлять газоснабжение по заявкам возвращающихся в населенный пункт жителей.

Об этом сообщают в АО "Харьковгаз" .

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Работы по восстановлению газоснабжения

Село, расположенное в 10 километрах от границы, было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения России и освобождено в сентябре 2022 года после успешного контрнаступления Сил обороны.

"Сразу после обследования взрывотехниками специалисты Харьковгаза начали возобновление распределения газа. В результате обследования газовой инфраструктуры было отключено от газоснабжения почти два десятка поврежденных домов и газопроводов в них", — рассказывают газовики.

Через 8 месяцев после деоккупации жизнь в деревню понемногу возвращается. В настоящее время без газоснабжения остается более 100 домовладений, однако отсутствие доступа к энергоносителю вызвано их повреждением или разрушением.

Напомним, что специалисты Харьковоблэнерго вернули электричество в часть села Карасовка в Богодуховском районе Харьковщины, которое оставалось обесточенным с начала войны.

Так мы писали о том, что на Харьковщине в село, через которое проходила линия фронта, возвращают свет. По словам энергетиков, повреждения здесь были чрезвычайными, ведь во время оккупации российские агрессоры использовали опоры линии электропередачи для укрепления огневых позиций в населенном пункте.

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