На Харьковщине вернули свет в деревню, обесточенную с начала войны

Специалисты Харьковоблэнерго восстанавливают электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковоблэнерго

Специалисты Балаклейского района электрических сетей (РЭМ) АО "Харьковоблэнерго" возобновили электроснабжение в селе Норцовка Изюмского района. Населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года.

Об этом сообщают в Харьковоблэнерго.

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Работы по восстановлению электроснабжения

Для восстановления электроснабжения в селе Норцовка было заменено три трансформатора, 2,8 км провода воздушной линии 10 кВ и 1,7 км 0,4 кВ.

"Это село находилось на линии столкновения, поэтому повреждения сети были колоссальны. Обстрелами был разрушен каждый пролет. К тому же территорию должны были тщательно обследовать саперы. Сейчас село полностью заживлено, электричество уже подведено к 23 домовладениям из 96", — рассказывают энергетики.

Специалисты Харьковоблэнерго продолжают работать над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах, наиболее пострадавших от боевых действий. В ближайших планах специалистов Балаклейского РЭС — возвращение света в села Первомайское, Берестянки, Волвенково и Мирная Долина.

Напомним, что газовики вернули газоснабжение для почти 100 домов в Больших Проходах на Харьковщине. Село, расположенное в 10 километрах от границы, было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения РФ и освобождено в сентябре 2022 года после успешного контрнаступления Сил обороны.

Также мы писали о том, что в Харьковской области в село, через которое проходила линия фронта, возвращают свет. По словам энергетиков, повреждения здесь были колоссальные, ведь во время оккупации российские агрессоры использовали опоры линии электропередачи для укрепления огневых позиций в населенном пункте.