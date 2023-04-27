Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине вернули свет в село, обесточенное с начала войны arrow

На Харьковщине вернули свет в село, обесточенное с начала войны

27 апреля 2023 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине вернули свет в деревню, обесточенную с начала войны
Специалисты Харьковоблэнерго восстанавливают электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковоблэнерго
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Специалисты Балаклейского района электрических сетей (РЭМ) АО "Харьковоблэнерго" возобновили электроснабжение в селе Норцовка Изюмского района. Населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года.

Об этом сообщают в Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Работы по восстановлению электроснабжения

Для восстановления электроснабжения в селе Норцовка было заменено три трансформатора, 2,8 км провода воздушной линии 10 кВ и 1,7 км 0,4 кВ.

"Это село находилось на линии столкновения, поэтому повреждения сети были колоссальны. Обстрелами был разрушен каждый пролет. К тому же территорию должны были тщательно обследовать саперы. Сейчас село полностью заживлено, электричество уже подведено к 23 домовладениям из 96", — рассказывают энергетики.

Специалисты Харьковоблэнерго продолжают работать над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах, наиболее пострадавших от боевых действий. В ближайших планах специалистов Балаклейского РЭС возвращение света в села Первомайское, Берестянки, Волвенково и Мирная Долина.

Напомним, что газовики вернули газоснабжение для почти 100 домов в Больших Проходах на Харьковщине. Село, расположенное в 10 километрах от границы, было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения РФ и освобождено в сентябре 2022 года после успешного контрнаступления Сил обороны.

Также мы писали о том, что в Харьковской области в село, через которое проходила линия фронта, возвращают свет. По словам энергетиков, повреждения здесь были колоссальные, ведь во время оккупации российские агрессоры использовали опоры линии электропередачи для укрепления огневых позиций в населенном пункте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас