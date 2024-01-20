На Харьковщине правоохранители разоблачили двух мужчин, совершивших разбойное нападение

Следственные действия правоохранителей. Фото: Национальная полиция

В Харьковской области двое злоумышленников напали на мужчину, избили его и отобрали куртку, ключи и пять тысяч гривен. Перед этим они предложили потерпевшему вместе употребить алкоголь.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Двое преступников напали на мужчину

30 декабря 26 и 27-летние жители города Змиев приехали к своему знакомому в поселок Безлюдовка. Шагая по одной из улиц, они подошли к компании мужчин и предложили вместе выпить. 46-летний потерпевший пошел в магазин, однако другие мужчины разошлись.

Подозреваемые воспользовались этой ситуацией, чтобы ограбить мужчину. Дождавшись, когда потерпевший вернулся к ним, злоумышленники начали избивать его до тех пор, пока тот не потерял сознание. После этого они отобрали у потерпевшего куртку, в карманах которой находились ключи и пять тысяч гривен.

Следственные действия правоохранителей. Фото: Национальная полиция

Полиция поймала нападающих

Начальник отдела полиции Александр Горбачев сообщил, что в результате оперативно-розыскных мероприятий 5 января сотрудники полиции разоблачили в совершении преступления двух мужчин, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности. При этом они не погашены судимости за имущественное преступление.

19 января нападающим сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Их могут посадить на 15 лет.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области задержали 70-летнего мужчину, который убил своего товарища и сбросил его тело на железнодорожные пути. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напоминаем, что на Харьковщине будут заочно судить российского оккупанта, который в Изюме ворвался к местному предпринимателю и жестоко избил его. Военным преступником оказался 36-летний военнослужащий РФ.