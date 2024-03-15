На Харківщині пролунали вибухи — росіяни знищили гуртожиток та пункт швидкої допомоги
Російська армія завдала ракетного удару по Золочеву у Харківській області у п'ятницю, 15 березня. Внаслідок обстрілу у селищі пошкоджено лікарню та зруйновано гуртожиток і приміщення пункту екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Ракетний удар по Харкову 15 березня
За даними Синєгубова, окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру Золочева о 16:20 15 березня. Ворог завдав удару ракетами С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак в селищі значні руйнування отримали гуртожиток та пункт швидкої допомоги.
"Унаслідок удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні", — написав голова ОДА.
Крім того, загарбники знищили два авто бригади швидкої та ще два частково пошкоджені внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, за добу росіяни обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області з артилерії та мінометів. Внаслідок атак пошкоджено будинок та господарчі споруди, виникла пожежа в одному з селищ.
Також ми писали, що загарбники завдали ракетного удару по Харкову. В місті пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.
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