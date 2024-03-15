На Харківщині пролунали вибухи — росіяни знищили гуртожиток та пункт швидкої допомоги

Знищений будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Суспільне

Російська армія завдала ракетного удару по Золочеву у Харківській області у п'ятницю, 15 березня. Внаслідок обстрілу у селищі пошкоджено лікарню та зруйновано гуртожиток і приміщення пункту екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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За даними Синєгубова, окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру Золочева о 16:20 15 березня. Ворог завдав удару ракетами С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак в селищі значні руйнування отримали гуртожиток та пункт швидкої допомоги.

"Унаслідок удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні", — написав голова ОДА.

Крім того, загарбники знищили два авто бригади швидкої та ще два частково пошкоджені внаслідок обстрілу.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, за добу росіяни обстріляли близько 15 населених пунктів Харківської області з артилерії та мінометів. Внаслідок атак пошкоджено будинок та господарчі споруди, виникла пожежа в одному з селищ.

Також ми писали, що загарбники завдали ракетного удару по Харкову. В місті пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.