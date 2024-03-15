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На Харьковщине прогремели взрывы — россияне уничтожили общежитие и пункт скорой помощи

15 марта 2024 18:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине прогремели взрывы — россияне уничтожили общежитие и пункт скорой помощи
Уничтоженный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия нанесла ракетный удар по Золочеву в Харьковской области в пятницу, 15 марта. В результате обстрела в поселке повреждена больница и разрушено общежитие и помещение пункта экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Ракетный удар по Харькову 15 марта

По данным Синегубова, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Золочева в 16:20 15 марта. Враг нанес удар ракетами С-300. К счастью, обошлось без пострадавших, однако в поселке значительные разрушения получили общежитие и пункт скорой помощи.

"В результате удара уничтожены помещения общежития и помещения пункта экстренной медицинской помощи. Повреждены помещения Золочевской больницы", — написал глава ОГА.

Кроме того, захватчики уничтожили два автомобиля бригады скорой и еще две частично повреждены в результате обстрела.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, за сутки россияне обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области из артиллерии и минометов. В результате атак повреждены дом и хозяйственные постройки, возник пожар в одном из поселков.

Также мы писали, что захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. В городе повреждены нежилые гражданские помещения.

война
Харьков
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
ракеты
атака

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