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На Харківщині пролунали вибухи — Синєгубов розповів, скільки атак сталося за добу

17 лютого 2024 20:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині пролунали вибухи — Синєгубов розповів, скільки атак сталося за добу
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдають постійних ударів по Харківщині. Лише за добу 17 лютого ворог 10 разів обстріляв регіон. Окупанти цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Російські атаки по Харківщині 17 лютого

За даними Синєгубова, росіяни завдали удару по Харківщині з артилерії керованими авіабомбами та ракетами.

Внаслідок обстрілу Куп'янська в місті зруйновано два під'їзди двоповерхового будинку та 10 приватних будинків.

"З-під завалів будинку деблоковано жінку — її шпиталізували до медичного закладу.
Станом на зараз загалом поранено 5 людей.
Під завалами можуть перебувати люди. Профільні служби на місцях. Ліквідація наслідків триває. Також працює місцева та обласна влада", — йдеться в повідомленні.

Під постійними атаками ворога також перебувають прикордонні населені пункти. Наразі всі поранені госпіталізовані та отримують допомогу.

"Пошкоджені об’єкти оперативно оглядатимуть комісії для подальшого відновлення", — додав Синєгубов.

Рятувальники дістають людей з-під завалів
Рятувальники дістають людей з-під завалів. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Нагадаємо, російські війська скинули п'ять авіабомб на житлові квартали Куп'янська 17 лютого. Триває ліквідація наслідків обстрілу. 

Додамо, 6 лютого російські війська здійснили артобстріл Куп'янської громади. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру зазнала поранень місцева мешканка. 

війна
вибух
росіяни
Україна
обстріли
Куп'янськ
Олег Синєгубов
атака
поранення

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