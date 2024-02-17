На Харківщині пролунали вибухи — Синєгубов розповів, скільки атак сталося за добу

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Росіяни завдають постійних ударів по Харківщині. Лише за добу 17 лютого ворог 10 разів обстріляв регіон. Окупанти цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

Російські атаки по Харківщині 17 лютого

За даними Синєгубова, росіяни завдали удару по Харківщині з артилерії керованими авіабомбами та ракетами.

Внаслідок обстрілу Куп'янська в місті зруйновано два під'їзди двоповерхового будинку та 10 приватних будинків.

"З-під завалів будинку деблоковано жінку — її шпиталізували до медичного закладу.

Станом на зараз загалом поранено 5 людей.

Під завалами можуть перебувати люди. Профільні служби на місцях. Ліквідація наслідків триває. Також працює місцева та обласна влада", — йдеться в повідомленні.

Під постійними атаками ворога також перебувають прикордонні населені пункти. Наразі всі поранені госпіталізовані та отримують допомогу.

"Пошкоджені об’єкти оперативно оглядатимуть комісії для подальшого відновлення", — додав Синєгубов.

Рятувальники дістають людей з-під завалів. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Скриншот допису Синєгубова. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Нагадаємо, російські війська скинули п'ять авіабомб на житлові квартали Куп'янська 17 лютого. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Додамо, 6 лютого російські війська здійснили артобстріл Куп'янської громади. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру зазнала поранень місцева мешканка.