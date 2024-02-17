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На Харьковщине прогремели взрывы — Синегубов рассказал, сколько атак произошло за сутки

17 февраля 2024 20:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине прогремели взрывы — Синегубов рассказал, сколько атак произошло за сутки
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Telegram / Олег Синегубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне наносят постоянные удары по Харьковщине. Только за сутки 17 февраля враг 10 раз обстрелял регион. Оккупанты целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Российские атаки по Харьковщине 17 февраля

По данным Синегубова, россияне нанесли удар по Харьковщине из артиллерии управляемыми авиабомбами и ракетами.

В результате обстрела Купянска в городе разрушены два подъезда двухэтажного дома и 10 частных домов.

"Из-под завалов дома деблокирована женщина — ее госпитализировали в медицинское учреждение.
На сегодня всего ранены 5 человек.
Под завалами могут находиться люди. Профильные службы на местах. Ликвидация последствий продолжается. Также работает местная и областная власть", — говорится в сообщении.

Под постоянными атаками врага также находятся приграничные населенные пункты. Все раненые госпитализированы и получают помощь.

"Поврежденные объекты будут оперативно осматривать комиссии для дальнейшего восстановления", — добавил Синегубов.

Спасатели достают людей из-под завалов
Спасатели достают людей из-под завалов. Фото: Telegram / Олег Синегубов
Разрушенный дом в результате обстрела
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Telegram / Олег Синегубов
Разрушенный дом в результате обстрела
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Telegram / Олег Синегубов
Разрушенный дом в результате обстрела
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Telegram / Олег Синегубов
Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова. Фото: Telegram / Олег Синегубов

Напомним, российские войска сбросили пять авиабомб на жилые кварталы Купянска 17 февраля. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Добавим, 6 февраля российские войска совершили артобстрел Купянской громады. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру получила ранения местная жительница.

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россияне
Украина
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Купянск
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