В Харьковской области прогремели взрывы — в ОВА рассказали о последствиях атаки

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Мощные взрывы прозвучали в Харьковской области в субботу, 15 марта. В результате обстрела ракетами типа "Искандер" и ударными дронами, есть два пострадавших и значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Обстрел Харьковской области 15 марта

По словам Синегубова, В селе Казачья Лопань "Шахед" повредил объект критической инфраструктуры. В Бугаевке Чугуевского района в результате обстрелов загорелось хозяйственное здание.

"Был обстрел села Охримовка Чугуевского района. В результате атаки вражеского БпЛА ранения получили два человека 48 и 35 лет", — написал Синегубов.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

В Золочеве ракетный удар ракетой "Искандер-М" привел к повреждению 16 жилых домов и помещения больницы. Также было разрушено общежитие и уничтожены четыре автомобиля скорой помощи вместе с четырьмя легковыми машинами.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Напомним, 15 марта Россия атаковала Харьковскую область ударными дронами. Так, за сутки оккупанты обстреливали 15 населенных пунктов области.

Ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Повреждены нежилые гражданские помещения.