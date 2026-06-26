Інженера на Харківщині підозрюють через ремонт доріг

Затримання інженера. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині інженеру технічного нагляду повідомили про підозру через порушення під час ремонту доріг. Через неналежний контроль громада втратила майже 1,5 млн гривень. Водночас підозрюваний уже відшкодував збитки та перерахував кошти на потреби ЗСУ. Остаточну крапку у справі поставить суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Правоохоронці повідомили про підозру інженеру технічного нагляду, який контролював капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у селищі Донець Ізюмського району. За даними слідства, у червні 2023 року місцевий відділ житлово-комунального господарства уклав договір із підрядною організацією на ремонт дорожнього покриття. Саме інженер мав перевірити якість і обсяги виконаних робіт, однак, як вважають слідчі, зробив це неналежним чином.

Невідповідність стандартам

Експертиза показала, що верхній шар асфальтобетону не відповідав державним стандартам. Порушення виявили за показниками водонасичення, щільності, міцності на стиск, а також зернового складу суміші.

Попри виявлені недоліки, інженер підписав документи про прийняття робіт. Через це, за версією слідства, підряднику надлишково перерахували майже 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

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Що загрожує

Фахівцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За інформацією прокуратури, підозрюваний визнав свою недбалість, щиро розкаявся та добровільно відшкодував громаді завдані збитки у повному обсязі. Крім того, він перерахував 150 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Нові підозри

Зазначимо, у Харкові правоохоронці розслідують ще одну справу, пов'язану з використанням бюджетних коштів. За даними поліції, підозри отримали генеральний директор та головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств, яке займалося модернізацією систем опалення в житлових будинках.

Слідство вважає, що у 2023 році бухгалтерка перерахувала підряднику кошти всупереч умовам договору на встановлення блочно-модульних теплових пунктів. Через це державі, за попередніми оцінками, завдали понад 600 тисяч гривень збитків. Директору підприємства також повідомили про підозру у службовій недбалості через неналежний контроль за фінансовою та договірною дисципліною. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили колишнього поліцейського з Лозової. Він пропонував оформлення фіктивної інвалідності для відстрочки від мобілізації. "Послуга" коштувала 10 тисяч доларів. Чоловіка затримали та взяли під варту.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині депутат районної ради та керівник будівельної фірми привласнив комунальне майно. Під час повномасштабної війни він вивіз дороге обладнання нібито для захисту від обстрілів, але до місця призначення воно так і не потрапило. Сума збитків, завданих громаді, перевищує 14,5 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування.