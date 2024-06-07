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На Харківщині росіяни дроном обстріляли автівку — є постраждалі

7 червня 2024 17:45
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Улинець Юлія
редактор
На Харківщині росіяни дроном обстріляли автівку — є постраждалі
Російський дрон. Фото: atn.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Харківській області російський дрон влучив у автомобіль. В результаті дістали поранення двоє жінок.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п’ятницю, 7 червня.

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За даними слідства, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади 7 червня близько 13:20 ворожий дрон влучив у автомобіль.

В авто перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Жінки отримали поранення, наразі медики надають їм медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, на фронті суттєво погіршилась ситуація на окремих напрямках. Зокрема, біля Куп'янська Харківської обсластї ворог атакує весь день, така ж ситуація і на Покровському напрямку.

Напередодні аналітики DeepState заявили, що ворогу вдалося захопити ще один населений пункт у Харківській області — село Іванівка.

Раніше, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що з початку нового вторгнення російських окупантів вони скинули на Вовчанськ до 300 КАБів. 

війна в Україні
дрони
автомобіль
прокуратура
російські війська
обстріли
жінки
Харківська область

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