В Харьковской области россияне дроном обстреляли автомобиль — есть пострадавшие

Российский дрон. Фото: atn.ua

В Харьковской области российский дрон попал в автомобиль. В результате получили ранения две женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 7 июня.

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По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной общины 7 июня около 13:20 вражеский дрон попал в автомобиль.

В автомобиле находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Женщины получили ранения, сейчас медики оказывают им медицинскую помощь.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, на фронте существенно ухудшилась ситуация на отдельных направлениях. В частности, возле Купянска Харьковской области враг атакует весь день, такая же ситуация и на Покровском направлении.

Накануне аналитики DeepState заявили, что врагу удалось захватить еще один населенный пункт в Харьковской области — село Ивановка.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что с начала нового вторжения российских оккупантов они сбросили на Волчанск до 300 КАБов.