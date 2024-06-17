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В Харьковской области россияне обстреляли бригаду скорой — есть пострадавшие

17 июня 2024 10:39
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Илья Рябинин
редактор
Россияне обстреляли "скорую" в Харьковской области — есть жертвы
Поврежденный обстрелами автомобиль скорой помощи. Фото иллюстративное: trybuna.sumy.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль скорой помощи. В результате удара была ранена семья гражданских, в частности беременная женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в понедельник, 17 июня.

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Последствия удара по автомобилю "скорой". Источник: Минздрав

Как сообщается, бригада "неотложников" прибыла по вызову к 17-летней девушке, когда враг начал обстреливать населенный пункт. Во время обстрела врачи проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.

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Последствия удара по автомобилю "скорой". Источник: Минздрав

Однако среди гражданских были пострадавшие: ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина. Врачи смогли эвакуировать пострадавших с помощью другого экипажа, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

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Последствия удара по автомобилю "скорой". Источник: Минздрав

Ситуация в Харьковской области — последняя информация

Напомним, ранее российская армия нанесла авиаудар по селу Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области, в результате чего пострадали три человека, среди которых ребенок и беременная женщина.

В то же время недавно враг атаковал Купянский и Изюмский районы, повредив четыре частных дома и автомобиль, был ранен гражданский.

Также российские силы атаковали с реактивных систем залпового огня село Куриловка Купянского района, ранив гражданского жителя.

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Украина
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Харьковская область

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