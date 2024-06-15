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На Харківщині вдень пролунали вибухи — поранено цивільного

15 червня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині — є постраждалі
Пошкоджена будівля внаслідок обстрілу Куп'янського району Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія у суботу атакувала з реактивних систем залпового вогню село Курилівка Купʼянського району Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури

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За даними слідства, обстріл стався близько 11:00 ранку. Внаслідок ворожого удару було поранено 55-річного чоловіка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

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Працівник прокуратури на місці обстрілу. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Прокурори порушили карну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Ситуація у Харківській області — остання інформація

Нагадаємо, раніше армія Росії в черговий раз завдала авіаудару по Харківській області, зруйнувавши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

Також нещодавно ворог знову атакував регіон, внаслідок чого було поранено трьох людей.

Водночас на Харківщину прибула з візитом глава слідчої комісії Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс, яка задокументувала військові злочини російських військ у Куп'янську. 

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