Вибухи на Харківщині — є постраждалі

На Харківщині вдень пролунали вибухи — поранено цивільного
Російська армія у суботу атакувала з реактивних систем залпового вогню село Курилівка Купʼянського району Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Вибухи у Харківській області
За даними слідства, обстріл стався близько 11:00 ранку. Внаслідок ворожого удару було поранено 55-річного чоловіка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.
Прокурори порушили карну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ситуація у Харківській області — остання інформація
Нагадаємо, раніше армія Росії в черговий раз завдала авіаудару по Харківській області, зруйнувавши цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
Також нещодавно ворог знову атакував регіон, внаслідок чого було поранено трьох людей.
Водночас на Харківщину прибула з візитом глава слідчої комісії Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс, яка задокументувала військові злочини російських військ у Куп'янську.
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