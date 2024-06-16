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Ворог вкотре атакував Харківщину — у ОВА повідомили, яка ситуація наразі

16 червня 2024 10:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Війна в Україні — атака на Харківщині
Правоохоронці документують наслідки обстрілів. Фото: ілюстративне Харківська обласна прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Минулого дня російська армія обстріляла Харківську область. Внаслідок атак по Куп'янському та Ізюмському районах пошкоджено чотири приватні будинки і автомобіль. Також повідомляють про постраждалого мешканця одного із сіл.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 16 червня.

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Синєгубов повідомив, що ворог намагався витіснити ЗСУ із позицій на Куп'янському та Лиманському напрямках, загалом кількість бойових зіткнень там збільшилась до 15. Із них наразі тривають лише три боєзіткнення в районах Греківки та Невського, решта 12 відбиті українськими захисниками.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого мінометного обстрілу у селі Петропавлівка Куп'янського району зруйновано приватний будинок.

Також у Куп'янського районі у селі Курилівка для атаки росіяни використовували реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Їм вдалося знищити три приватні будинки та постраждав чоловік.

У ОВА повідомляють про пошкоджену автівку у с. Богуславка Ізюмського району.

Ворог вкотре атакував Харківщину — у ОВА повідомили, яка ситуація наразі - фото 1
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

"На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого", — йдеться в повідомленні. 

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової відкрили вогонь по окупантах, аби зупинити їх просування. Отримавши поранення, росіяни змушені були відступити.

Раніше миписали, що військова контррозвідка СБУ продовжує нищити росіян на Харківському напрямку. За минулі два тижні їм вдалося знищити 24 одиниці техніки окупантів та 35 ворожих позицій.

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Харківська ОДА

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