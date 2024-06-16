Росіяни завдали удару авіабомбою по селу на Харківщині

Окупанти скинули авіабомбу на Харківщину — серед поранених дитина та вагітна жінка
Російські війська у неділю, 16 червня, здійснили удар по селу Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких дитина та вагітна жінка.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Атака на село Піски-Радьківські 16 червня
Сьогодні близько 15:00 росіяни завдали авіаударів по селі Піски-Радьківські Борівської селищної територіальної громади. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 житлових будинків та автомобіль швидкої допомоги.
Водночас через російську агресію було поранено 13-річного хлопця, 58-річного чоловіка, а 32-річна вагітна жінка отримала акубаротравму. Всіх трьох постраждалих було ушпиталено.
За попередніми даними правоохоронців, окупанти завдали удару авіаційною бомбою УМПБ Д-30. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, внаслідок атак по Куп'янському та Ізюмському районах пошкоджено чотири приватні будинки і автомобіль.
Також ми писали, що російська армія з реактивних систем залпового вогню атакувала село Курилівка Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.
Читайте Новини.LIVE!