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Окупанти скинули авіабомбу на Харківщину — серед поранених дитина та вагітна жінка

16 червня 2024 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни завдали удару авіабомбою по селу на Харківщині
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у неділю, 16 червня, здійснили удар по селу Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких дитина та вагітна жінка.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Атака на село Піски-Радьківські 16 червня

Сьогодні близько 15:00 росіяни завдали авіаударів по селі Піски-Радьківські Борівської селищної територіальної громади. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 житлових будинків та автомобіль швидкої допомоги.

Росія скинула авіабомбу на Піски-Радьківські 16 червня
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора
Через обстріл Пісків-Радьківських 16 червня поранено трьох людей
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

Водночас через російську агресію було поранено 13-річного хлопця, 58-річного чоловіка, а 32-річна вагітна жінка отримала акубаротравму. Всіх трьох постраждалих було ушпиталено.

Окупанти завдали авіаударів по Пісках-Радьківських 16 червня
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора
через атаку на Піски-Радьківські 16 червня пошкоджено 10 будинків та авто
Наслідки атаки. Фото: Офіс Генпрокурора

За попередніми даними правоохоронців, окупанти завдали удару авіаційною бомбою УМПБ Д-30. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, внаслідок атак по Куп'янському та Ізюмському районах пошкоджено чотири приватні будинки і автомобіль.

Також ми писали, що російська армія з реактивних систем залпового вогню атакувала село Курилівка Харківської області. Було поранено цивільного мешканця.

Харківська область
російські війська
обстріли
окупанти

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