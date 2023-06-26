На Харківщині сільському голові повідомлено про підозру через недобудовану амбулаторію

Людина стоїть у наручниках. Фото: klipartz.com

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру вже колишньому сільському голові за фактами зловживання владою та службового підроблення, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Чиновник наніс майже 1,2 млн грн шкоди держбюджету.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, у 2018 році тодішній голова однієї із сільських рад Барвінківського району уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір підряду на виконання робіт з будівництва амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.

Сільський голова, розуміючи, що роботи за договором виконані не у повному обсязі, підписав акт приймання виконаних робіт, у який підрядник вніс недостовірні відомості. Підозрюваний власноруч підписав та завірив гербовою печаткою сільської ради зазначений акт, видавши таким чином завідомо неправдивий офіційний документ.

"У подальшому на підставі цього документа на рахунок ТОВ-підрядника було перераховано майже 1,2 млн грн бюджетних коштів, чим завдано матеріальну шкоду Барвінківській міській територіальній громаді Ізюмського району", — пишуть правоохоронці.

Недобудована амбулаторія загальної практики — сімейної медицини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що на Харківщині підрядник привласнив гроші, які надали на ремонт дороги. Директор ТОВ-підрядника, аби збагатитися за рахунок держбюджету, достовірно знаючи, що роботи виконані лише частково, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяг і вартість виконаних робіт.

Також ми писали про те, що у Харківській області директор одного із підприємств намагався через махінації із відшкодуванням податку на додану вартість вкрасти бюджетні кошти. Сума, яку, за інформацією БЕБ, хотів привласнити бізнесмен, перевищує 1 млн грн.