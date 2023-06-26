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В Харьковской области сельскому голове сообщили о подозрении из-за недостроенной амбулатории

26 июня 2023 12:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области сельскому голове сообщено о подозрении из-за недостроенной амбулатории
Человек стоит в наручниках. Фото: klipartz.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении уже бывшего сельского голову по фактам злоупотребления властью и служебного подлога, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Чиновник нанес почти 1,2 млн грн ущерба госбюджету.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы следствия

По данным следствия, в 2018 году тогдашний глава одного из сельских советов Барвенковского района заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор подряда на выполнение работ по строительству амбулатории общей практики-семейной медицины.

Сельский голова, понимая, что работы по договору выполнены не в полном объеме, подписал акт приемки выполненных работ, в который подрядчик внес недостоверные сведения. Подозреваемый собственноручно подписал и заверил гербовой печатью сельского совета указанный акт, выдав таким образом заведомо ложный официальный документ.

"В дальнейшем на основании этого документа на счет ООО-подрядчика было перечислено почти 1,2 млн грн бюджетных средств, чем причинен материальный ущерб Барвенковской городской территориальной общине Изюмского района", — пишут правоохранители.

Недостроенная амбулатория общей практики – семейной медицины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, что в Харьковской области подрядчик присвоил деньги, которые предоставили на ремонт дороги . Директор ООО-подрядчика, чтобы обогатиться за счет госбюджета, достоверно зная, что работы выполнены частично, внес в официальные документы недостоверные сведения, завысив объем и стоимость выполненных работ.

Также мы писали о том, что в Харьковской области директор одного из предприятий пытался из-за махинации с возмещением налога на добавленную стоимость украсть бюджетные средства . Сумма, которую, по информации БЭБ, хотел присвоить бизнесмен, превышает 1 млн грн.

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