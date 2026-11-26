Відновлення енергомереж. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Харківській області діятимуть сьогодні, 26 листопада. Зокрема, деяким споживачам електроенергію обмежували і вночі. Причиною запроваджень відключень є складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Харкіобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла у Харківській області 26 листопада

Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть до кінця доби.

Орієнтовний графік відключення електроенергії за чергами з урахуванням часу, необхідного для перемикання:

1.1 — 13:00-16:30;

1.2 — 13:00-16:30;

2.1 — 02:30-06:00, 12:00-16:30;

2.2 — 02:30-06:00, 12:00-16:30;

3.1 — 06:00-09:30, 13:00-20:00;

3.2 — 06:00-09:30, 13:00-20:00;

4.1 — 06:00-09:30, 16:30-20:00;

4.2 — 06:00-09:30, 16:30-20:00;

5.1 — 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30;

5.2 — 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30;

6.1 — 09:30-13:00, 20:00-23:30;

6.2 — 09:30-13:00, 20:00-23:30.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

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У Харківобленерго зазначили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

Допис Харківобленерго. Фото: скриншот

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