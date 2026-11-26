Восстановление энергосетей. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Харьковской области будут действовать сегодня, 26 ноября. В частности, некоторым потребителям электроэнергию ограничивали и ночью. Причиной введения отключений является сложная ситуация в Объединенной энергосистеме Украины в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Харькооблэнерго, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 26 ноября

Меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать до конца суток.

Ориентировочный график отключения электроэнергии по очередям с учётом времени, необходимого для переключения:

1.1 — 13:00–16:30;

1.2 — 13:00–16:30;

2.1 — 02:30–06:00, 12:00–16:30;

2.2 — 02:30–06:00, 12:00–16:30;

3.1 — 06:00–09:30, 13:00–20:00;

3.2 — 06:00–09:30, 13:00–20:00;

4.1 — 06:00–09:30, 16:30–20:00;

4.2 — 06:00–09:30, 16:30–20:00;

5.1 — 00:00–02:30, 09:30–13:00, 16:30–23:30;

5.2 — 00:00–02:30, 09:30–13:00, 16:30–23:30;

6.1 — 09:30–13:00, 20:00–23:30;

6.2 — 09:30–13:00, 20:00–23:30.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

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В Харьковоблэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому следует следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Сообщение «Харьковоблэнерго». Фото: скриншот

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