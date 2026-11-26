На Харьковщине сегодня снова будут выключать свет: графики отключений
Графики отключений электроэнергии в Харьковской области будут действовать сегодня, 26 ноября. В частности, некоторым потребителям электроэнергию ограничивали и ночью. Причиной введения отключений является сложная ситуация в Объединенной энергосистеме Украины в результате российских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба Харькооблэнерго, передает Новини.LIVE.
Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 26 ноября
Меры по ограничению потребления электроэнергии будут действовать до конца суток.
Ориентировочный график отключения электроэнергии по очередям с учётом времени, необходимого для переключения:
- 1.1 — 13:00–16:30;
- 1.2 — 13:00–16:30;
- 2.1 — 02:30–06:00, 12:00–16:30;
- 2.2 — 02:30–06:00, 12:00–16:30;
- 3.1 — 06:00–09:30, 13:00–20:00;
- 3.2 — 06:00–09:30, 13:00–20:00;
- 4.1 — 06:00–09:30, 16:30–20:00;
- 4.2 — 06:00–09:30, 16:30–20:00;
- 5.1 — 00:00–02:30, 09:30–13:00, 16:30–23:30;
- 5.2 — 00:00–02:30, 09:30–13:00, 16:30–23:30;
- 6.1 — 09:30–13:00, 20:00–23:30;
- 6.2 — 09:30–13:00, 20:00–23:30.
Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.
Для промышленных предприятий и бизнеса ограничения мощности согласно соответствующим графикам (ГОП) будут действовать в течение суток.
В Харьковоблэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому следует следить за обновлениями на официальных ресурсах.
Харьков — последние новости
Как писали Новини.LIVE, 26 ноября российские оккупанты атаковали Харьков. В частности, в Новобаварском районе вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажному дому.
А погода в Харьковской области сегодня будет без значительных осадков. На дорогах местами возможен гололед. Кроме того, синоптики предупредили о сильных порывах ветра.
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