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На Харківщині судили чоловіка, який обкрадав підприємства після обстрілів

23 лютого 2024 18:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині судили чоловіка, який обкрадав підприємства після обстрілів
Знищене підприємство. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області судили чоловіка, який після російських обстрілів держпідприємства проникнув на територію та крав звідти речі. За скоєне зловмисник отримав п'ять років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 23 лютого.

Обкрадав місця обстрілів

У період з грудня 2022 по січень 2023 року харків'янин обкрадав державне сільськогосподарське підприємство, розташоване в селі Дворічний Кут Харківського району.

"Користуючись тим, що через обстріли з боку ЗС РФ приміщення пошкоджені, проникав на територію підприємства, та виносив звідти листи алюмінію і кабелі", — йдеться у повідомленні. 

Таким чином чоловік незаконним способом "заробляв" на продажі вкраденого майна.

Крім того, у вільний від крадіжок час чоловік вживав наркотики — правоохоронці виявили у нього пігулки з метадоном.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину, йому призначили 5 років позбавлення волі, однак чоловіка було звільнено від відбування строку з іспитовим терміном на 3 роки.

Прокуратура оскаржила вирок, після чого апеляційний суд підтримав пропозицію та все ж засудив чоловіка на 5 років ув’язнення.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни на Харківщині було зруйновано чи пошкоджено 216 пам'яток культурної спадщини.

Також ми писали, що у Харкові затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по житлових районах міста. Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту. 

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Харківська область
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прокуратура

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