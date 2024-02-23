На Харківщині судили чоловіка, який обкрадав підприємства після обстрілів

Знищене підприємство. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов

У Харківській області судили чоловіка, який після російських обстрілів держпідприємства проникнув на територію та крав звідти речі. За скоєне зловмисник отримав п'ять років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 23 лютого.

Обкрадав місця обстрілів

У період з грудня 2022 по січень 2023 року харків'янин обкрадав державне сільськогосподарське підприємство, розташоване в селі Дворічний Кут Харківського району.

"Користуючись тим, що через обстріли з боку ЗС РФ приміщення пошкоджені, проникав на територію підприємства, та виносив звідти листи алюмінію і кабелі", — йдеться у повідомленні.

Таким чином чоловік незаконним способом "заробляв" на продажі вкраденого майна.

Крім того, у вільний від крадіжок час чоловік вживав наркотики — правоохоронці виявили у нього пігулки з метадоном.

Під час суду обвинувачений визнав свою провину, йому призначили 5 років позбавлення волі, однак чоловіка було звільнено від відбування строку з іспитовим терміном на 3 роки.

Прокуратура оскаржила вирок, після чого апеляційний суд підтримав пропозицію та все ж засудив чоловіка на 5 років ув’язнення.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни на Харківщині було зруйновано чи пошкоджено 216 пам'яток культурної спадщини.

Також ми писали, що у Харкові затримали жінку, яка коригувала ворожі удари по житлових районах міста. Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту.