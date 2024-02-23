Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине судили мужчину, который обворовывал предприятия после обстрелов arrow

На Харьковщине судили мужчину, который обворовывал предприятия после обстрелов

23 февраля 2024 18:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине судили мужчину, который обворовывал предприятия после обстрелов
Уничтоженное предприятие. Иллюстративное фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области судили мужчину, который после российских обстрелов госпредприятия проникнул на территорию и украл оттуда вещи. За совершенное злоумышленник получил пять лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 23 февраля.

Обворовывал места обстрелов

В период с декабря 2022 по январь 2023 харьковчанин обворовывал государственное сельскохозяйственное предприятие, расположенное в селе Двухлетний Угол Харьковского района.

"Пользуясь тем, что из-за обстрелов со стороны ВС РФ помещения повреждены, проникал на территорию предприятия и выносил оттуда листы алюминия и кабели", — говорится в сообщении.

Таким образом мужчина незаконным способом "зарабатывал" на продаже украденного имущества.

Кроме того, в свободное от краж время мужчина употреблял наркотики — правоохранители обнаружили у него таблетки с метадоном.

Во время суда обвиняемый признал свою вину, ему назначили 5 лет лишения свободы, однако мужчина был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратура оспорила приговор, после чего апелляционный суд поддержал предложение и все же приговорил мужчину к 5 годам заключения.

null
Скриншот сообщения прокуратуры
null
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, за два года полномасштабной войны в Харьковской области было разрушено или повреждено 216 памятников культурного наследия.

Также мы писали, что в Харькове задержала женщина, которая корректировала вражеские удары по жилым районам города. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу.

суд
кража
полиция
Харьковская область
обстрелы
прокуратура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

9 февраля 2024

19:14 Поездки из Украины в Европу — что известно о новом железнодорожном рейсе

Актуальное по теме