На Харьковщине судили мужчину, который обворовывал предприятия после обстрелов
В Харьковской области судили мужчину, который после российских обстрелов госпредприятия проникнул на территорию и украл оттуда вещи. За совершенное злоумышленник получил пять лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 23 февраля.
Обворовывал места обстрелов
В период с декабря 2022 по январь 2023 харьковчанин обворовывал государственное сельскохозяйственное предприятие, расположенное в селе Двухлетний Угол Харьковского района.
"Пользуясь тем, что из-за обстрелов со стороны ВС РФ помещения повреждены, проникал на территорию предприятия и выносил оттуда листы алюминия и кабели", — говорится в сообщении.
Таким образом мужчина незаконным способом "зарабатывал" на продаже украденного имущества.
Кроме того, в свободное от краж время мужчина употреблял наркотики — правоохранители обнаружили у него таблетки с метадоном.
Во время суда обвиняемый признал свою вину, ему назначили 5 лет лишения свободы, однако мужчина был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 3 года.
Прокуратура оспорила приговор, после чего апелляционный суд поддержал предложение и все же приговорил мужчину к 5 годам заключения.
Напомним, за два года полномасштабной войны в Харьковской области было разрушено или повреждено 216 памятников культурного наследия.
Также мы писали, что в Харькове задержала женщина, которая корректировала вражеские удары по жилым районам города. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу.
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