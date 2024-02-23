На Харьковщине судили мужчину, который обворовывал предприятия после обстрелов

Уничтоженное предприятие. Иллюстративное фото: Telegram/Олег Синегубов

В Харьковской области судили мужчину, который после российских обстрелов госпредприятия проникнул на территорию и украл оттуда вещи. За совершенное злоумышленник получил пять лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 23 февраля.

Обворовывал места обстрелов

В период с декабря 2022 по январь 2023 харьковчанин обворовывал государственное сельскохозяйственное предприятие, расположенное в селе Двухлетний Угол Харьковского района.

"Пользуясь тем, что из-за обстрелов со стороны ВС РФ помещения повреждены, проникал на территорию предприятия и выносил оттуда листы алюминия и кабели", — говорится в сообщении.

Таким образом мужчина незаконным способом "зарабатывал" на продаже украденного имущества.

Кроме того, в свободное от краж время мужчина употреблял наркотики — правоохранители обнаружили у него таблетки с метадоном.

Во время суда обвиняемый признал свою вину, ему назначили 5 лет лишения свободы, однако мужчина был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратура оспорила приговор, после чего апелляционный суд поддержал предложение и все же приговорил мужчину к 5 годам заключения.

Скриншот сообщения прокуратуры

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, за два года полномасштабной войны в Харьковской области было разрушено или повреждено 216 памятников культурного наследия.

Также мы писали, что в Харькове задержала женщина, которая корректировала вражеские удары по жилым районам города. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу.