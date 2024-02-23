Під Харковом росіяни вдарили по агропідприємству — загинули 15 корів
Російські військові у четвер, 22 лютого, завдали ударів по Харківській області. Через обстріли загинули 15 корів на приватному підприємстві.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram в п'ятницю, 23 лютого.
Обстріли Харківщини
Протягом минулої доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони за допомогою безпілотників типу Shahed.
Внаслідок ударів у селі Мокра Рокитна були пошкоджені складські ангари приватного підприємства, там загинули 15 корів.
Крім того, росіяни обстріляли з артилерії населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів — на місцях працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
Нагадаємо, 20 лютого окупанти обстріляли Петропавлівку Харківської області з дронів. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.
Також ми писали, що 19 лютого росіяни з тактичної авіації завдали авіаудару по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапили житлові будинки населеного пункту.
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