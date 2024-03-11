Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині судили російського гауляйтера — яке покарання отримав arrow

На Харківщині судили російського гауляйтера — яке покарання отримав

11 березня 2024 18:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині судили російського гауляйтера — яке покарання отримав
Міська рада Балаклеї. Ілюстративне фото: LiveJournal
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили колишнього гауляйтера Балаклії Харківської області. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram в понеділок, 11 березня.

Читайте також:

На Харківщині засудили гауляйтера Балаклії

Колаборант раніше працював в місцевому підрозділі розформованої міліції, а на початку повномасштабного вторгнення один з перши в Балаклії підтримав окупантів.

За це його призначили очільником окупаційної адміністрації міста, де зрадник поширював кремлівський режим та допомагав загарбникам проводити репресії проти руху опору.

Згодом чоловіка "підвищили" до посади гауляйтера місцевої громади. Затримати його вдалося вже під час звільнення Куп’янська, там він переховувався від правосуддя.

"За матеріалами СБУ і ДБР, суд призначив йому 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці конфіскували його приватне майно, а саме елітну нерухомість загальною площею майже 200 квадратних метрів та позашляховик преміумкласу.

null
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.

Також ми писали, що Харківська обласна прокуратура оголосила про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Харківська область
Колаборант
окупація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування