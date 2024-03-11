На Харківщині судили російського гауляйтера — яке покарання отримав

Міська рада Балаклеї. Ілюстративне фото: LiveJournal

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили колишнього гауляйтера Балаклії Харківської області. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram в понеділок, 11 березня.

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Колаборант раніше працював в місцевому підрозділі розформованої міліції, а на початку повномасштабного вторгнення один з перши в Балаклії підтримав окупантів.

За це його призначили очільником окупаційної адміністрації міста, де зрадник поширював кремлівський режим та допомагав загарбникам проводити репресії проти руху опору.

Згодом чоловіка "підвищили" до посади гауляйтера місцевої громади. Затримати його вдалося вже під час звільнення Куп’янська, там він переховувався від правосуддя.

"За матеріалами СБУ і ДБР, суд призначив йому 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці конфіскували його приватне майно, а саме елітну нерухомість загальною площею майже 200 квадратних метрів та позашляховик преміумкласу.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.

Також ми писали, що Харківська обласна прокуратура оголосила про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.