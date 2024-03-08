Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині викрили три цехи, де виготовляли контрафактний алкоголь arrow

На Харківщині викрили три цехи, де виготовляли контрафактний алкоголь

8 березня 2024 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині викрили три цехи, де виготовляли контрафактний алкоголь
Алкоголь, який виготовляли на незаконних цехах. Фото: БЕБ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області Бюро економічної безпеки разом з прикордонниками викрили три цехи із незаконного виготовлення алкоголю. Фігуранти виробляли етиловий спирт, міцні алкогольні напої, які без спеціальних дозволів збували у місцевих магазинах і закладах харчування.

Про це повідомили пресслужби Держприкордонслужби та БЕБ у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:
null
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Цехи із незаконного виготовлення алкоголю

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів та обладнання становить понад 3 млн грн. 

null
Алкоголь, який виготовляли на незаконних цехах. Фото: БЕБ
null
Алкоголь, який виготовляли на незаконних цехах. Фото: БЕБ

"Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 18 тис. л спирту та майже 6 тис. л горілчаних виробів у пластикових бутлях і тетрапаках", — йдеться у повідомленні.

null
Алкоголь, який виготовляли на незаконних цехах. Фото: БЕБ
null
Алкоголь, який виготовляли на незаконних цехах. Фото: БЕБ

Наразі на них накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження.

Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

null
Допис БЕБ. Фото: скриншот

Нагадаємо, посадовця комунальної фірми міськради на Харківщині затримали за хабар у розмірі 45 тис. грн. Він уклав договір оренди гаражних боксів з підприємцем та вимагав від нього щомісячну плату 15 тис. грн за "послугу".

Також у Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір до смерті. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві.

алкоголь
прикордонники
Харківська область
БЕБ
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня