На Харківщині викрили три цехи, де виготовляли контрафактний алкоголь
У Харківській області Бюро економічної безпеки разом з прикордонниками викрили три цехи із незаконного виготовлення алкоголю. Фігуранти виробляли етиловий спирт, міцні алкогольні напої, які без спеціальних дозволів збували у місцевих магазинах і закладах харчування.
Про це повідомили пресслужби Держприкордонслужби та БЕБ у Telegram у п'ятницю, 8 березня.
Цехи із незаконного виготовлення алкоголю
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів та обладнання становить понад 3 млн грн.
"Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 18 тис. л спирту та майже 6 тис. л горілчаних виробів у пластикових бутлях і тетрапаках", — йдеться у повідомленні.
Наразі на них накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження.
Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, посадовця комунальної фірми міськради на Харківщині затримали за хабар у розмірі 45 тис. грн. Він уклав договір оренди гаражних боксів з підприємцем та вимагав від нього щомісячну плату 15 тис. грн за "послугу".
Також у Харкові затримали 44-річного чоловіка, який побив свою матір до смерті. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві.
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