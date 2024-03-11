На Харьковщине судили российского гауляйтера — какое наказание получил

Городской совет Балаклеи. Иллюстративное фото: LiveJournal

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили бывшего гауляйтера Балаклеи Харьковской области. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Коллаборант ранее работал в местном подразделении расформированной милиции, а в начале полномасштабного вторжения одним из первых в Балаклее поддержал оккупантов.

За это его назначили главой оккупационной администрации города, где предатель распространял кремлевский режим и помогал захватчикам проводить репрессии против движения сопротивления.

Впоследствии мужчину "повысили" на должность гауляйтера местной громады. Задержать его удалось уже во время освобождения Купянска, там он скрывался от правосудия.

"По материалам СБУ и ДБР, суд назначил ему 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 11 лет", — говорится в сообщении.

Также правоохранители конфисковали его частное имущество, а именно элитную недвижимость общей площадью около 200 квадратных метров и внедорожник премиум-класса.

Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ задержала российского информатора в Харьковской области. Женщина корректировала ракетные удары по городу Изюм.

Также мы писали, что Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.