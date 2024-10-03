Во время оккупации Изюма женщина работала на россиян из-за больной матери и внучки

Дзержинский районный суд Харькова. Фото: сайт суда

В Харьковской области судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Она была вынуждена это делать из-за тяжелых семейных обстоятельств.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В период с июня по начало сентября 2022 года, жительница Изюма работала начальником отделения почтовой связи № 3 КП "Почта Изюма", которое было создано оккупационными властями.

Во время суда она признала свою вину и рассказала, что на "работе" контролировала работу почтальонов и распространение пропагандистских газет, а платили ей оккупанты за это продуктовыми наборами и один раз дали 10 тысяч рублей.

Обвиняемая объяснила, что не поддерживала оккупацию, но была вынуждена искать работу, чтобы содержать и обеспечивать больную мать после двух инсультов с онкологическим заболеванием и парализованную сестру.

Кроме того, на обеспечении женщины находится внучка 2015 года рождения, мать которой умерла. Из города женщина не уехала, потому что не могла транспортировать родственников, а после деоккупации она не скрывалась от правоохранителей.

Также ее сын проходил военную службу в ВСУ, а 2 сентября 2024 пропал без вести во время выполнения боевого задания позле Глубокого Харьковской области.

Решение суда

Суд учел все обстоятельства и назначил пять лет лишения свободы с запретом занимать некоторые должности на 10 лет. Но женщину освободили от отбывания наказания и установили испытательный срок три года.

Напомним, после оккупации поселка Боровая в Харьковской области лесник получил "должность" при оккупантах в лесхозе. Правоохранители разыскали его, задержали и отправили за решетку.

Также мы писали, что в Харьковской области во время оккупации женщина возглавила гимназию в Дворичанской громаде и внедряла российскую образовательную систему. Суд вынес приговор.