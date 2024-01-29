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В Харьковской области будут судить мастера лесхоза за нанесение ущерба из-за вырубки деревьев

29 января 2024 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области будут судить мастера лесхоза за нанесение ущерба из-за вырубки деревьев
Вырубленный лес. Фото иллюстративное: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области будут судить мастера лесхоза, проигнорировавшего вырубку здоровых деревьев. Ущерб государству из-за служебной халатности подозреваемого составляет более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику лесхоза по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Сотрудник ГБР и мастер лесхоза. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фигурантом уголовного производства является мастер леса Зачепиловского лесничества государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство". Он не осуществил государственный контроль за соблюдением требований лесного законодательства и не обеспечил охрану леса от незаконных рубок.

Лесхоз выдал предпринимателю разрешение на выборочную санитарную рубку аварийных, сухостойных, отмирающих и ослабленных деревьев. Однако вместе с сухостоем спилили совершенно здоровые деревья. Мастер леса решил проигнорировать это.

Правоохранители установили, что незаконно было вырублено более полусотни деревьев, а именно:

  • 33 дубов;
  • 23 клена;
  • четыре липы.

Ущерб государству из-за служебной халатности подозреваемого составляет более 600 тысяч гривен.

Как накажут мастера леса

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители задержали харьковчанина, корректировавшего российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на правительственные украинские сайты.

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.

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