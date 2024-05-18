Эвакуация из Волчанска в Харьковской области по состоянию на 18 мая продолжается

Эвакуация. Фото: RFE

В Харьковской области по состоянию на субботу, 18 мая, идет эвакуация гражданских из Волчанской громады. Оттуда удалось вывезти уже около 2500 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Эвакуация из Волчанска

"Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия", — говорится в сообщении.

Известно, что в общей сложности из приграничных населенных пунктов Харьковской области удалось эвакуировать уже более 9900 жителей. Только из Волчанской громады было эвакуировано около 2500 человек.

Скриншот поста ГСЧС

Ранее военный Юрий Федоренко рассказал, что активность российских оккупантов на Волчанском направлении Харьковщины несколько уменьшилась. По его словам, противник хоть и продолжает штурмовать возле Волчанска, но интенсивность наступательных действий уже не такая, как это было в первые дни.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются. В частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.

Кроме того, в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.