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На Харьковщине продолжается эвакуация — в ГСЧС назвали количество людей, которых вывезли

18 мая 2024 09:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эвакуация из Волчанска в Харьковской области по состоянию на 18 мая продолжается
Эвакуация. Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области по состоянию на субботу, 18 мая, идет эвакуация гражданских из Волчанской громады. Оттуда удалось вывезти уже около 2500 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Эвакуация из Волчанска

"Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия", — говорится в сообщении.

Известно, что в общей сложности из приграничных населенных пунктов Харьковской области удалось эвакуировать уже более 9900 жителей. Только из Волчанской громады было эвакуировано около 2500 человек.

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Скриншот поста ГСЧС

Ранее военный Юрий Федоренко рассказал, что активность российских оккупантов на Волчанском направлении Харьковщины несколько уменьшилась. По его словам, противник хоть и продолжает штурмовать возле Волчанска, но интенсивность наступательных действий уже не такая, как это было в первые дни.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются. В частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.

Кроме того, в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

эвакуация
ГСЧС
Харьковская область
обстрелы
спасатели
война в Украине

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