На Харьковщине трое мужчин взорвались на минном поле

Место подрыва одного из мужчин. Фото: скриншот с видео МВД

В Харьковской области на границе сел Долгенькое и Сулиговка Изюмского района специалисты взрывотехнической службы полиции обнаружили противотанковое минное поле. Около него в пятницу, 16 февраля, взорвались трое мужчин, двое из которых погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Подрыв мужчин на минах на Харьковщине

Трое мужчин взорвались на взрывном предмете. Двое из них погибли на месте, третьего госпитализировали. По данным МВД, произошел подрыв выпрыгивающей мины кругового поражения ОЗМ-72, известной как "ведьма" или "лягушка".

"При срабатывании мина "выпрыгивает" на высоту 90-110 см и взрывается. При взрыве вокруг с ревущим звуком разлетаются осколки стальных элементов. Полицейские во время осмотра обнаружили еще две мины ОЗМ-72 на обезвредивших на месте проводных растяжках", — говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что возле места взрыва было обнаружено двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателем МВП-62.

В настоящее время взрывотехники продолжают разминирование поля.

Напомним, тактическая авиация России 19 февраля нанесла удар по селу Ольховатка Купянского района. Под огнем оказались жилые дома населенного пункта. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Добавим, 18 февраля россияне совершили обстрел пяти населенных пунктов Харьковской области. По областному центру удары не зафиксированы.