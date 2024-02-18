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У мережі показали, який вигляд має село Чорне на Харківщині після страшних вибухів

18 лютого 2024 17:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали, який вигляд має село Чорне на Харківщині після страшних вибухів
Зруйнований будинок у селі Чорне на Харківщині. Фото: t.me/Hollander2022
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. За кілька днів у мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Голландец".

Зруйноване село Чорне на Харківщині

Росіяни постійно обстрілюють прифронтові території. Через це люди евакуюються, щоб урятувати життя.

Внаслідок обстрілу села було знищено будівлю ліцею, приватні будинки. Також атака росіян забрала життя трьох людей, ще двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Чорне на Харківщині
Село Чорне на Харківщині. Фото: t.me/Hollander2022
Чорне на Харківщині
Село Чорне на Харківщині. Фото: t.me/Hollander2022
Чорне на Харківщині
Село Чорне на Харківщині. Фото: t.me/Hollander2022
Чорне на Харківщині
Село Чорне на Харківщині. Фото: t.me/Hollander2022

Нагадаємо, 17 лютого понад 50 разів обстріляли Харківську область. Внаслідок агресії РФ було зруйновано громадянську інфраструктуру.

Раніше окупанти кинули авіабомби на житлові квартали Куп'янська. Рятувальники дістали з-під завалів кілька тіл.

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