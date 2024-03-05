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На Харківщині у лікарні померла жінка через обстріл РФ 15 лютого

5 березня 2024 12:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Харківщині у лікарні померла жінка через обстріл РФ 15 лютого
Люди в лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області 5 березня в лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень внаслідок обстрілів РФ 15 лютого. Тривалий час вона перебувала в лікарні у важкому стані.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 5 березня. 

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Внаслідок обстрілу Харківщини померла жінка

"Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка,  яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", — повідомив Синєгубов.

Він розповів, що тривалий час жінка перебувала у важкому стані та висловив співчуття рідним. 

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Скриншот допису Олега Синєгубова в Telegram

Що відомо про обстріл Харківщини 15 лютого 

Російські окупанти 15 лютого скинули КАБи на село Чорне Куп'янського обстрілу. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними. Також є загорання житлового приватного будинку. 

  • На Харківщині у лікарні померла жінка через обстріл РФ 15 лютого - фото 2
    Наслідки обстрілу Харківської області 15 лютого. Фото: t.me/synegubov
  • На Харківщині у лікарні померла жінка через обстріл РФ 15 лютого - фото 3
    Наслідки обстрілу Харківської області 15 лютого. Фото: t.me/synegubov
  • На Харківщині у лікарні померла жінка через обстріл РФ 15 лютого - фото 4
    Наслідки обстрілу Харківської області 15 лютого. Фото: t.me/synegubov
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Внаслідок ворожого удару одразу було троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються. 

55-річна жінка, яка сьогодні померла, була госпіталізована у важкому стані, а також зазнав поранень 53-річний чоловік. 

Нагадаємо, упродовж останньої доби загарбники обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Станом на ранок вівторка, 5 березня, ударів ворога зазнали 17 населених пунктів. 

Крім того, 3 березня ворог обстріляв село Петропавлівка Харківської області. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.

Також ми писали, що вночі 2 березня росіяни атакували Харків. Для чергового обстрілу окупанти використовували безпілотники типу Shahed.

лікарні
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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