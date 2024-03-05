Вибухи на Харківщині лунали у 17 населених пунктах — в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Станом на ранок вівторка, 5 березня, ударів ворога зазнали 17 населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Від ударів росіян постраждали такі населені пункти: Козача Лопань, Красне, Нескучне, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка та інші.

О 00:25 у Вовчанську було пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Вчора о 19:20 у Куп'янську внаслідок обстрілу горів гараж у приватному домоволодінні.

Вчора о 18:00 ворог обстріляв Сенькове Куп'янського район. Там було поранено 49-річного водія "швидкої".

Вчора о 16:00 у селі Московка Куп'янського району через ворожий обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

Вчора о 12:30 РФ за допомогою мінометів обстріляла с. Басово Богодухівського району. Під час ударів були значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгосппідприємства. Постраждалих немає.

Вчора о 11:00 ворог обстріляв с. Івашки Богодухівського району під час розвантаження гуманітарної допомоги. Там було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 3 березня ворог обстріляв село Петропавлівка Харківської області. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.

Також ми писали, що вночі 2 березня росіяни атакували Харків. Для чергового обстрілу окупанти використовували безпілотники типу Shahed.