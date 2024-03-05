Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вибухи на Харківщині лунали у 17 населених пунктах — в ОВА розповіли про наслідки arrow

Вибухи на Харківщині лунали у 17 населених пунктах — в ОВА розповіли про наслідки

5 березня 2024 10:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи на Харківщині лунали у 17 населених пунктах — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Станом на ранок вівторка, 5 березня, ударів ворога зазнали 17 населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Читайте також:

Обстріли Харківщини станом на 5 березня

Від ударів росіян постраждали такі населені пункти: Козача Лопань, Красне, Нескучне, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка та інші.

  • О 00:25 у Вовчанську було пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. Обійшлося без постраждалих.
  • Вчора о 19:20 у Куп'янську внаслідок обстрілу горів гараж у приватному домоволодінні. 
  • Вчора о 18:00 ворог обстріляв Сенькове Куп'янського район. Там було поранено 49-річного водія "швидкої".
  • Вчора о 16:00 у селі Московка Куп'янського району через ворожий обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 
  • Вчора о 12:30 РФ за допомогою мінометів обстріляла с. Басово Богодухівського району. Під час ударів були значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгосппідприємства. Постраждалих немає.
  • Вчора о 11:00 ворог обстріляв с. Івашки Богодухівського району під час розвантаження гуманітарної допомоги. Там було пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.
null
Скриншот допису Синєгубова
null
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 3 березня ворог обстріляв село Петропавлівка Харківської області. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.

Також ми писали, що вночі 2 березня росіяни атакували Харків. Для чергового обстрілу окупанти використовували безпілотники типу Shahed.

Харків
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим