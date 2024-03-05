В Харьковской области в больнице умерла женщина из-за обстрела РФ 15 февраля

Люди в больнице. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харьковской области 5 марта в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила ранения в результате обстрелов РФ 15 февраля. Долгое время она находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 5 марта.

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"Сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате российских обстрелов села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой", — сообщил Синегубов.

Он рассказал, что долгое время женщина находилась в тяжелом состоянии и выразила соболезнования родным.

Скриншот сообщения Олега Синегубова в Telegram

Что известно об обстреле Харьковской области 15 февраля

Российские оккупанты 15 февраля сбросили КАБы на село Черное Купянского обстрела. Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданским. Также есть возгорание жилого частного дома.

Последствия обстрелов Харьковской области 15 февраля. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области 15 февраля. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области 15 февраля. Фото: t.me/synegubov 1/3 _ 3

В результате вражеского удара сразу было трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются.

55-летняя женщина, которая сегодня умерла, была госпитализирована в тяжелом состоянии, а также получил ранения 53-летний мужчина.

Напомним, на протяжении последних суток захватчики обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. По состоянию на утро вторника, 5 марта, под ударами врага оказались 17 населенных пунктов.

Кроме того, 3 марта враг обстрелял село Петропавловка в Харьковской области. В результате получил ранение гражданский мужчина.

Также мы писали, что ночью 2 марта россияне атаковали Харьков. Для очередного обстрела оккупанты использовали беспилотники типа Shahed.