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На Харківщині у Царедарівці БпЛА влучив у житловий сектор — фото

30 жовтня 2024 11:15
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака БпЛА на Царедарівку — в ДСНС розповіл про наслідки та показали фото
Руїни внаслідок влучання БпЛА. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська застосували ударний безпілотник на житловий сектор у селі Царедарівці Лозівського району Харківської області. З'явилися фото з місця прильоту. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у середу, 30 жовтня.

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За останньою інформацією внаслідок нічного удару БпЛА по житловому секторі у Царедарівці постраждала жінка.

Царедарівка
Пожежа на місці прильоту. Фото: ДСНС Харківщини
Царедарівка пожежа
Пожежники на місці виклику. Фото: ДСНС Харківщини
Царедарівка шахед
Гасіння пожежі у Царедарівці. Фото: ДСНС Харківщини

Відомо, що на території приватного будинку виникла сильна пожежа. Вогонь перекинувся на господарчу споруду, гараж та частково на дах будинку. Пожежу загасили. 

Нагадаємо, стало відомо, що російські війська майже впритул наблизились до Куп'янська. За словами мера міста вони перебувають всього за три кілометри від населеного пункту. 

Також прикордонники поділились відео, де показали, як майстерно нищать російську техніку на фронті.

пожежа Шахед Харківська область атака БпЛА

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