Атака БпЛА на Царедаровку – в ГСЧС рассказал о последствиях и показали фото

На Харьковщине в Царедаровке БпЛА попал в жилищный сектор — фото
Российские войска применили ударный беспилотник на жилищный сектор в селе Царедаровка Лозовского района Харьковской области. Появились фотографии с места прилета.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в среду, 30 октября.
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По последней информации, в результате ночного удара БпЛА по жилому сектору в Царедаровке пострадала женщина.
Известно, что на территории частного дома возник сильный пожар. Огонь перекинулся на хозяйственное здание, гараж и частично на крышу дома. Пожар был потушен.
Напомним, стало известно, что российские войска почти вплотную приблизились к Купянску. По словам мэра города, они находятся всего в трех километрах от населенного пункта.
Также пограничники поделились видео, где показали, как мастерски уничтожают российскую технику на фронте.
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