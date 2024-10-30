Атака БпЛА на Царедаровку – в ГСЧС рассказал о последствиях и показали фото

Руины в результате попадания БпЛА. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска применили ударный беспилотник на жилищный сектор в селе Царедаровка Лозовского района Харьковской области. Появились фотографии с места прилета.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в среду, 30 октября.

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По последней информации, в результате ночного удара БпЛА по жилому сектору в Царедаровке пострадала женщина.

Пожар на месте прилета. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожарные на месте вызова. Фото: ГСЧС Харьковщины

Тушение пожара в Царедаровке. Фото: ГСЧС Харьковщины

Известно, что на территории частного дома возник сильный пожар. Огонь перекинулся на хозяйственное здание, гараж и частично на крышу дома. Пожар был потушен.

Напомним, стало известно, что российские войска почти вплотную приблизились к Купянску. По словам мэра города, они находятся всего в трех километрах от населенного пункта.

Также пограничники поделились видео, где показали, как мастерски уничтожают российскую технику на фронте.