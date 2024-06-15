Взрывы в Харьковской области — есть пострадавшие

В Харьковской области днем раздались взрывы — ранен гражданский
Российская армия в субботу атаковала из реактивных систем залпового огня село Куриловка Купянского района Харьковской области. Был ранен гражданский житель.
Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Взрывы в Харьковской области
По данным следствия, обстрел произошел около 11:00 утра. В результате вражеского удара был ранен 55-летний мужчина. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Прокуроры возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ситуация в Харьковской области — последняя информация
Напомним, ранее армия России в очередной раз нанесла авиаудар по Харьковской области, разрушив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Также недавно враг снова атаковал регион, в результате чего были ранены три человека.
В то же время в Харьковскую область прибыла с визитом глава следственной комиссии Международного уголовного суда Бренда Холлис, которая задокументировала военные преступления российских войск в Купянске.
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