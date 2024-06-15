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В Харьковской области днем раздались взрывы — ранен гражданский

15 июня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Харьковской области — есть пострадавшие
Повреждено здание в результате обстрела Купянского района Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия в субботу атаковала из реактивных систем залпового огня село Куриловка Купянского района Харьковской области. Был ранен гражданский житель.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, обстрел произошел около 11:00 утра. В результате вражеского удара был ранен 55-летний мужчина. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Работник прокуратуры на месте обстрела. Источник: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Ситуация в Харьковской области — последняя информация

Напомним, ранее армия России в очередной раз нанесла авиаудар по Харьковской области, разрушив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Также недавно враг снова атаковал регион, в результате чего были ранены три человека.

В то же время в Харьковскую область прибыла с визитом глава следственной комиссии Международного уголовного суда Бренда Холлис, которая задокументировала военные преступления российских войск в Купянске.

Украина
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