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На Харківщині військові знищили гармату росіян — епічне відео

10 листопада 2024 18:31
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Харківській області ліквідували позицію окупантів — відео
Знищення гармати. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харківській області українські військові знищили гармату окупантів. Позиція росіян була виявлена та зафіксована розвідкою.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади у Telegram, 10 листопада.

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Військові зазначили, що позиція російської артилерії була виявлена розвідкою, після чого ворожу установку знищили дрони.

Для виконання місії бійці 1-го механізованого підрозділу та Батальйону безпілотних систем застосували дрони FPV, які завдали кілька точних ударів.

"Декілька точних ударів з FPV й нерозпізнана установка — вже просто брухт", — йдеться у повідомленні.

Ворожа установка була знищена ще до того, як окупанти встигли відкрити вогонь.

Раніше прикордонники бригади "Гарт" вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку. Було знищено місця укриття особового складу.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині бійці ЗСУ показали застосування американської зброї для ударів по окупантах. По позиціях загарбників відпрацювали автоматичні станкові гранатомети виробництва США та Німеччини. 

Харків війна в Україні прикордонники Харківська область ДПСУ

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