В Харьковской области ликвидировали позицию окупантов — видео

Уничтожение пушки. Фото: скриншот

В Харьковской области украинские военные уничтожили пушку оккупантов. Позиция россиян была обнаружена и зафиксирована разведкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram, 10 ноября.

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Военные отметили, что позиция российской артиллерии была обнаружена разведкой, после чего вражескую установку уничтожили дроны.

Для выполнения миссии бойцы 1-го механизированного подразделения и Батальона беспилотных систем применили дроны FPV, нанесшие несколько точных ударов.

"Несколько точных ударов с FPV и нераспознанная установка — уже просто лом", — говорится в сообщении.

Вражеская установка была уничтожена еще до того, как оккупанты успели открыть огонь, превратившись в груду металлолома.

Ранее пограничники бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении. Были уничтожены места укрытия личного состава.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области бойцы ВСУ показали применение американского оружия для ударов по оккупантам. По позициям захватчиков отработали автоматические станковые гранатометы производства США и Германии.