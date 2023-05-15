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На Харківщині викрили колаборантку, яка здійснювала пенсійні махінації

15 травня 2023 15:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині викрили колаборантку, яка здійснювала пенсійні махінації
Скріншот з інтерв'ю колоборантки. Фото: Telegram / Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прокуратура завершила спецрозслідування щодо колаборантки, яка очолила головний "пенсійний фонд" під час окупації Харківщини. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо 55-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Матеріали справи 

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка добровільно обійняла посаду в.о. начальника так званого "Управления Пенсионного фонда Харьковской области". 

Вона організовувала роботу по верифікації отримувачів пенсій в територіальних підрозділах, а саме так званих "Отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области". Крім того, вона займалась обліком осіб, які мають право на отримання пенсійного забезпечення. 

"Також псевдоочільниця здійснювала набір співробітників до вказаного незаконного органу влади із роз’ясненням їм їх завдань та посадових обов’язків. Своїм підлеглим вона доводила до відома всі накази та розпорядження "главы ВГА Харьковской области", — пишуть правоохоронці. 

Обвинувачена перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 

Нагадаємо, що у Харкові заочно судитимуть російського військового, який вбив мешканку Ізюма. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Також ми розповідали про те, що у Харківській області викрили двох місцевих жителів у сприянні агресору.

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