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У Харківській області викрили двох місцевих жителів у сприянні агресору

15 травня 2023 10:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харківській області викрили двох місцевих жителів у сприянні агресору
Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Харківська обласна прокуратура оголосила підозру двом громадянам міста Вовчанська у скоєнні злочину, пов'язаного з поширенням відомостей про переміщення та місцеперебування ЗСУ та інших військових формувань. Відповідно до статті 114-2 Кримінального кодексу України (частина 3), ці дії є злочином.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

Під час попереднього розслідування було встановлено, що 56-річна жінка активно збирала інформацію про переміщення та місце розташування військових сил на території міста Вовчанськ та інших населених пунктів Чугуївського району Харківської області. Зібрані відомості вона передавала своєму синові, який нині проживає в Росії і має зв'язки з російськими спецслужбами.

Окрім цього, зловмисниця залучила до своїх протиправних дій свого старого знайомого, 40-річного мешканця Вовчанська.

Таким чином, двоє підозрюваних, включаючи жінку та її знайомого, звинувачуються у поширенні інформації про переміщення та розташування українських військових формувань в умовах воєнного стану. Розслідування цієї кримінальної справи триває.

Нагадаємо, що прокуратура оголосила підозру двом зрадникам, які на території Ізюмського району співпрацювали з окупантами. Ці чоловіки здавали росіянам учасників АТО та проукраїнські налаштовані місцеві жителі.

55-річна харків'янка репостила на особисту сторінку в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнські публікації та виправдовувала збройну агресію РФ.

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