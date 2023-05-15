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В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая осуществляла пенсионные махинации

15 мая 2023 15:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая осуществляла пенсионные махинации
Скриншот из интервью колоборантки.. Фото: Telegram / Харьковская областная прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура завершила спецрасследование по коллаборантке, возглавившей главный "пенсионный фонд" во время оккупации Харьковщины. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летней женщины по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

Досудебным расследованием установлено, что во время оккупации г. Купянск местная жительница добровольно заняла должность и.о. начальника так называемого Управления Пенсионного фонда Харьковской области.

Она организовывала работу по верификации получателей пенсий в территориальных подразделениях, а именно так называемых "отделениях Пенсионного фонда Купянского, Изюмского, Волчанского, Харьковского районов Харьковской области". Кроме того, она занималась учетом лиц, имеющих право на получение пенсионного обеспечения.

"Также псевдоглавица осуществляла набор сотрудников в указанный незаконный орган власти с разъяснением им их задач и должностных обязанностей. Своим подчиненным она доводила до сведения все приказы и распоряжения "главы ВГА Харьковской области", — пишут правоохранители.

Обвиняемая находится в розыске. Ее будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Напомним, что в Харькове будут заочно судить российского военного, убившего жительницу Изюма. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2). ).

Также мы рассказывали о том, что в Харьковской области разоблачили двух местных жителей в содействии агрессору.

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